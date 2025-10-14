The Mirror: в Великобритании женщина родила ребенка с "третьим глазом"

Фото: depositphotos/Bork

В Великобритании родился мальчик с редкой аномалией – энцефалоцеле, напоминающей "третий глаз", сообщает издание The Mirror.

Согласно данным СМИ, младенец по имени Лиам появился на свет на две недели раньше срока с крупным заполненным жидкостью мешком в области лба. После рождения ребенка сразу перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи утверждают, что новорожденному предстоит 11-часовая операция.

По словам 32-летней матери мальчика, беременность протекала идеально, однако на 22-й неделе УЗИ выявило аномалию. Женщина призналась, что была в ужасе от возможности потерять ребенка и до самых родов находилась под постоянным наблюдением врачей.

Мама мальчика также поделилась, что, хотя их жизнь теперь заполнена врачами и больницами, ее сын – "настоящее чудо".

Ранее в роддоме подмосковного Королева родился младенец с двумя зубами, что случается крайне редко. По данным Минздрава, врачи сразу заметили у него два нижних резца. Однако с медицинской точки зрения это не аномалия, а скорее особенность. Обычно первые зубы у детей появляются в возрасте около шести месяцев.