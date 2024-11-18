Младенец с двумя зубами родился в подмосковном Королеве

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В роддоме подмосковного Королева родился младенец с двумя зубами, что случается крайне редко. Об этом пресс-служба Минздрава Московской области сообщила на сайте.

По данным ведомства, вес новорожденного составил 3,2 килограмма, а рост – 50 сантиметров. Врачи сразу заметили у него два нижних резца. Однако с медицинской точки зрения это не аномалия, а скорее особенность. Обычно первые зубы у детей появляются в возрасте около шести месяцев.

В ведомстве добавили, что мама и ее ребенок чувствуют себя хорошо.

Ранее врачи Видновского перинатального центра помогли 39-летней женщине с предлежанием плаценты родить седьмого ребенка. При этой патологии плацента прикрепляется к внутренней поверхности матки недалеко от выхода в родовые пути, что может не позволить родить ребенка естественным путем.

Девочка появилась на свет в результате кесарева сечения на сроке 37 недель. Мама и младенец уже выписаны домой.