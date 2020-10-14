Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара по военной технике

Фото: AP Photo/Press office of Armenian Defense Ministry PAN Photo

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по военной технике на территории Армении, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что это было сделано "только исходя из предположений, что данная техника может нанести удар по населенным пунктам Азербайджана".

Удар якобы был нанесен в районе, который граничит с нагорнокарабахским городом Карвачар (Кельбаджар). ВС Армении оставили за собой право ответного удара.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии переброшены в район конфликта в Нагорном Карабахе.

На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении на переговорах в Москве согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших.

Режим перемирия вступил в силу с полудня 10 октября. В этот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.