Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара по военной технике

11:32
Фото: AP Photo/Press office of Armenian Defense Ministry PAN Photo
Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по военной технике на территории Армении, сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что это было сделано "только исходя из предположений, что данная техника может нанести удар по населенным пунктам Азербайджана".
Удар якобы был нанесен в районе, который граничит с нагорнокарабахским городом Карвачар (Кельбаджар). ВС Армении оставили за собой право ответного удара.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии переброшены в район конфликта в Нагорном Карабахе.
На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении на переговорах в Москве согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших.
Режим перемирия вступил в силу с полудня 10 октября. В этот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей.
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