В Париже могут ввести комендантский час из-за угрозы распространения COVID-19

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В Париже рассматривают возможность введения комендантского часа с восьми вечера из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает телеканал BFM-TV.

Отмечается, что на такие меры власти Франции могут пойти, чтобы общество осознало серьезность ситуации. В республике 12% всех сдаваемых тестов на COVID положительные.

Накануне премьер министр Жан Кастекс и министр здравоохранения Оливье Веран заверили, что кардинальных мер в ближайшее время приниматься не будет. Однако вечером президент Франции Эммануэль Макрон выступит с новым обращением.

За все время пандемии во Франции заразились 743 тысячи человек, скончались более 32,7 тысячи. Премьер-министр официально объявил о второй волне коронавируса.

Многие страны вводят дополнительные ограничительные меры из-за распространения COVID-19. К примеру, кабмин Таиланда принял решение продлить до 31 октября режим ЧП.

Правительство Германии договорилось об усилении мер в борьбе с коронавирусом в тех регионах, где выявлены более 35 заболевших на 100 тысяч человек в течение недели.