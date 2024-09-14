CNN: в Италии появились щиты с призывами к миру с Россией

14 сентября, 05:36В мире
Фото: depositphotos/sborisov
В итальянских городах появились плакаты и рекламные щиты, на которых изображены призывы к миру с Россией. Об этом сообщает CNN.
Подобные плакаты обнаружили в Вероне, Модене, Парме, Пизе и прочих крупных городах страны. К примеру, один из билбордов появился на площади Джузеппе Мадзини в Риме. На нем изображены цвета российского и итальянского флагов с лозунгом: "Россия нам не враг".
Кроме того, на некоторых плакатах представлены лозунги, призывающие прекратить поддержку Украины и Израиля.
В июле около сотни человек приняли участие в акции против уничтожения плакатов в поддержку РФ в Модене на севере Италии. Они рассказали, что ранее несколько гражданских ассоциаций области Эмилия-Романья приняли решение разместить плакаты с надписью "Россия – не мой враг". Позже такие же баннеры появились в соседней области Венето.
Семь крупных манифестов также были развешены в Модене, однако через некоторое время их сорвали вандалы. На месте плакатов злоумышленники оставили лозунги в поддержку Украины.
Новости мира: в Сербии провели масштабную акцию в поддержку Курской области