Симоньян не получала от Петрова и Боширова фото визита в собор в Солсбери – СМИ

Фото: скриншот с видео YouTube/RT на русском

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к отравлению в Солсбери, до сих пор не отправили главному редактору RT Маргарите Симоньян фотографии своего визита в собор Девы Марии, обещанные во время интервью. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на интервью Симоньян программе BBC Newsnight.

"Они сказали мне, что если они найдут эти снимки, они пошлют мне их в WhatsApp. Я все еще жду. У них с собой их не было", – сказала Симоньян. По ее словам, телефон, с которого звонили Петров и Боширов, находится вне зоны доступа.

Также главный редактор RT рассказала, что перед тем, как дать интервью, россияне запросили несколько условий, одним из которых было не задавать вопросы, которые позволят СМИ вычислить их окружение или партнеров по бизнесу, родственников и других знакомых. Также мужчины заявили, что это их первое и последнее интервью СМИ.

Симоньян подчеркнула, что у нее нет причин верить им, поскольку она их не знает, однако у нее и нет причин верить спецслужбам, которые ранее уже лгали.

13 сентября Петров и Боширов самостоятельно связались с RT и дали интервью Маргарите Симоньян, в котором рассказали о визите в Солсбери. По их словам, они приехали в город с туристическими целями. Боширов и Петров подчеркнули, что не знают местонахождение дома Скрипаля, поэтому не могут с уверенностью сказать, проходили ли они мимо здания.



Они отметили, что Солсбери является туристическим городом со знаменитым во всей Европе собором и пообещали показать фотографии, на которых запечатлено их посещение готического здания.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили с помощью нервно-паралитического вещества А234. Лондон считает, что яд произвели в России, и обвиняет Москву в покушении. 5 сентября Скотленд-Ярд опубликовал фотографии российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их подозреваемыми по делу Скрипалей. В Лондоне утверждают, что оба мужчины – сотрудники ГРУ. Эти данные уже опровергали российские власти.

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