В США запретили ввозить собак из более чем 100 стран

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В Соединенных Штатах установили временный запрет на ввоз в страну собак из 113 стран из-за угрозы распространения бешенства. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

"Эти меры необходимы для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения страны от повторного попадания вируса собачьего бешенства в США", – говорится в сообщении.

В список попали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, материковый Китай, Республика Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, а также десятки государств Азии, Африки, Латинской Америки.

В то же время из всех указанных государств в Соединенные Штаты ввозится лишь 6% от общего количества импортируемых собак. В особых случаях животное могут разрешить привезти. Для этого за шесть недель до посещения США нужно оформить заявку. Без нее собаку отправят обратно за счет владельца.

В CDC при этом не уточнили, как долго будет действовать запрет.

Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что прививка от бешенства необходима даже тем животным, которые не покидают квартиры. Существует риск принести бешенство в дом на подошвах ботинок, при этом у бешенства довольно длинный инкубационный период.

