Суд Белоруссии признал "ТУТ БАЙ МЕДИА" экстремистской организацией

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Экономический суд Минска признал ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" экстремистской организацией. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Деятельность организации запретили на территории Белоруссии.

"Общество с ограниченной ответственностью "ТУТ БАЙ МЕДИА" постановлено ликвидировать, использование символики и атрибутики общества с ограниченной ответственностью "ТУТ БАЙ МЕДИА" запретить", – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет Белоруссии начал расследование уголовного дела о создании террористической организации в отношении представителей телеграм-канала NEXTA. Дополнительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 290-5 Уголовного кодекса Белоруссии в отношении Степана Путило, Яна Рудика и иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации NEXTA.

