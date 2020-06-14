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В мире

07:12

19 человек погибли при взрыве автоцистерны в Китае

за рубежом происшествия

Фото: скриншот YouTube-канала On Demand News

19 человек стали жертвами взрыва автоцистерны в Китае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра города Вэньлин Чжу Минлянь.

Известно, что ЧП случилось в субботу на скоростном шоссе G15 Шэньян-Хайкоу рядом с городом Вэньлин. По предварительной информации, тягач с цистерной со сжиженным газом взорвался на съезде с шоссе. От взрыва цистерна взлетела в воздух и, пролетев свыше 100 метров, упала на заводские постройки.

"По состоянию на данный момент, в результате инцидента погибли 19 человек, 172 получают медицинскую помощь в больницах", – сообщила Чжу Минлянь.

Отмечается, что из-за взрыва было разрушено большое количество городских зданий. При этом люди оказались под завалами.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее емкость со сжиженным газом взорвалась в Казани. В результате случившегося погиб один человек, еще трое – пострадали.

Позднее по факту произошедшего было открыто уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Татарстану.

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