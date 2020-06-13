Уголовное дело заведено по факту взрыва в Казани

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Следователи открыли уголовное дело после взрыва и последующего пожара на газораспределительной станции в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Татарстану.

Известно, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

"В городе Казани в результате хлопка, произошедшего на газозаправочной станции, пострадали рабочие, точное количество которых уточняется. По данному факту следственными органами <...> возбуждено уголовное дело", – рассказали в СК.

Отмечается, что в данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они приступят к осмотру после локализации возгорания. Отдельно будет рассмотрен вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину случившегося.

Ранее стало известно о взрыве емкости со сжиженным газом в Казани. Сообщалось, что в результате случившегося погиб один человек, еще трое – пострадали.

По последним данным, на тушение возгорания прибыл пожарный поезд.