В Лондоне появился намеренно заражающий коронавирусом злоумышленник

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В Великобритании разыскивают мужчину, который специально заражает граждан коронавирусом. Об этом сообщают "Дни.ру".

Одна из работниц железнодорожного вокзала в Лондоне скончалась от коронавируса COVID-19 после того, как ее намеренно заразил неизвестный злоумышленник. Женщина работала без маски, что и могло стать причиной заражения.

Вирусные частицы в организм работницы и ее коллеги, скорее всего, попали из-за неизвестного злоумышленника. Тот приблизился к сотрудницам кассового зала, покашлял и плюнул в сторону сотрудниц, после чего прокричал, что заражен COVID-19.

У обеих женщин впоследствии установили вирус, причем у одной из них болезнь протекала в тяжелой форме – ей не удалось вылечиться.

