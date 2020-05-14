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Общество

15:12

В небе над американским штатом появилась надпись на русском языке

за рубежом общество

Фото: flightradar24.com

В небе над американским штатом Флорида появилась надпись "Мой руки" на русском языке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал FlightRadar.

Пилот, совершивший необычный вылет, неизвестен. Сообщается только бортовой номер авиасудна – надпись была сделана самолетом Cessna 172N Skyhawk, который вылетел из города Форт-Лодердейл.

Примечательно, что у буквы Й "потерялось" бреве – его неизвестный летчик прорисовывать не стал.

Накануне необычная надпись появилась в небе над Новосибирском. Фразу "А где все?" изобразил пилот новосибирской ассоциации популяризации малой авиации "Клуб Авиа-54" Олег Кобзев.

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