Министр труда Франции заразилась COVID-19

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Результат теста на коронавирус главы министерства труда Франции Элизабет Борн оказался положительным. Об этом она сообщила в Twitter. Свою работу министр продолжает выполнять удаленно.

"Несмотря на некоторые симптомы, я чувствую себя хорошо. Берегите себя и своих близких", – написала она.

Ранее сообщалось, что президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и его супруга Асма Асад заразились коронавирусом. Отмечается, что они находятся в хорошем, стабильном состоянии.

Также стало известно, что помощник президента России Максим Орешкин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.