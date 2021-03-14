Библиотека Испании четыре года скрывала кражу трактата Галилея – СМИ

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Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Национальная библиотека Испании четыре года скрывала кражу трактата итальянского астронома Галилео Галилея. Об этом сообщает газета El Pais.
Астрономический трактат, стоимость которого может достигать 800 тысяч евро, был опубликован в 1610 году. Из библиотеки он пропал в 2014. Грабитель оставил на месте пропажи поддельный документ. Руководство библиотеки знало об этом, но четыре года данные скрывало. Уточняется, что в учреждении сначала хотели узнать больше информации, прежде чем сообщать о пропаже.
При этом на выставках трактат фигурировал как подлинный, несмотря на подделку. Полиция расследует данное дело с 2018 года. Главным подозреваемым является гражданин Уругвая. Он проявлял интерес к документу в 2004 году, а в 2007 году был замешан в краже из библиотеки двух карт.
Кроме того, трактат, где Галилей описывает свои открытия, прежде уже крали. Из библиотеки он пропадал в 1987 году. Спустя два года пропажа была обнаружена.
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