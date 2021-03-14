Библиотека Испании четыре года скрывала кражу трактата Галилея – СМИ

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Национальная библиотека Испании четыре года скрывала кражу трактата итальянского астронома Галилео Галилея. Об этом сообщает газета El Pais.

Астрономический трактат, стоимость которого может достигать 800 тысяч евро, был опубликован в 1610 году. Из библиотеки он пропал в 2014. Грабитель оставил на месте пропажи поддельный документ. Руководство библиотеки знало об этом, но четыре года данные скрывало. Уточняется, что в учреждении сначала хотели узнать больше информации, прежде чем сообщать о пропаже.

При этом на выставках трактат фигурировал как подлинный, несмотря на подделку. Полиция расследует данное дело с 2018 года. Главным подозреваемым является гражданин Уругвая. Он проявлял интерес к документу в 2004 году, а в 2007 году был замешан в краже из библиотеки двух карт.

Кроме того, трактат, где Галилей описывает свои открытия, прежде уже крали. Из библиотеки он пропадал в 1987 году. Спустя два года пропажа была обнаружена.

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