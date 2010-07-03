Названа причина гибели аргентинской подлодки "Сан Хуан"

В Военно-морских силах Аргентины назвали причину гибели подлодки "Сан-Хуан". По словам контр-адмирала Давида Бурдена, на судне произошел взрыв, передает телеканал TN.
Согласно результатам экспертизы, в аккумуляторные баки подводного судна попала морская вода из-за плохо закрытого клапана. В результате произошло короткое замыкание.
Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту на момент пропажи находились 44 члена экипажа. В поисках пропавшей подводной лодки изначально участвовали 13 стран: Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания, Уругвай и Россия.
Лишь в ноябре прошлого года пропавшую подводную лодку обнаружила компания Ocean Infinity.
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