Названа причина гибели аргентинской подлодки "Сан Хуан"

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В Военно-морских силах Аргентины назвали причину гибели подлодки "Сан-Хуан". По словам контр-адмирала Давида Бурдена, на судне произошел взрыв, передает телеканал TN.

Согласно результатам экспертизы, в аккумуляторные баки подводного судна попала морская вода из-за плохо закрытого клапана. В результате произошло короткое замыкание.

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту на момент пропажи находились 44 члена экипажа. В поисках пропавшей подводной лодки изначально участвовали 13 стран: Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания, Уругвай и Россия.

Лишь в ноябре прошлого года пропавшую подводную лодку обнаружила компания Ocean Infinity.