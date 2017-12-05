Эксперты дали оценку взрыву в районе гибели субмарины "Сан-Хуан"

5 декабря, 06:52
Фото: AP/Argentina Navy
Эксперты Минобороны Аргентины взорвали сто килограмм тротила в месте последнего выхода на связь субмарины "Сан-Хуан".
Взрывчатка сработала на глубине 40 метров под водой, сообщает ТАСС.
Эксперты установили, что взрыв в момент пропажи подлодки был мощнее, чем взрыв, который организовали Минобороны Аргентины. Описывая результат эксперимента, эксперты использовали такие определения, как "аномальное, единичное, короткое, мощное, неядерное явление".
Специалисты заключили, что место для поиска пропавшей субмарины выбрано верно.
Ранее сообщалось, что подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. На борту субмарины на момент пропажи находились 44 члена экипажа. В последнем сообщении с "Сан-Хуан" говорилось о поступлении воды через систему вентиляции в аккумуляторную яму. Это привело к пожару и короткому замыканию.
1 декабря ВМС Аргентины прекратили операцию по спасению экипажа пропавшей подводной лодки.
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