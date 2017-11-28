Специалисты из РФ отправились на поиски пропавшей субмарины

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Российские специалисты отправились в район поисков пропавшей подводной лодки. Корвет Robinson ВМС Аргентины со спасателями на борту отплыл из порта Комодоро-Ривадавия.

Как сообщает РИА Новости, возглавил спасателей руководитель НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков. Кроме него в состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач.

Ранее сообщалось, что специалисты ВМФ России вылетели самолетом Ан-124 военно-транспортной авиации для участия в операции поиска подводной лодки "Сан Хуан".

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту на момент пропажи находились 44 члена экипажа.