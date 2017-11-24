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24 ноября, 12:07

Специалисты ВМФ РФ вылетели в Аргентину для поиска подлодки "Сан-Хуан"

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Владислав Карпов

Специалисты ВМФ России вылетели самолетом Ан-124 военно-транспортной авиации для участия в операции поиска подводной лодки "Сан Хуан".

Как сообщает телеканал "Звезда", в составе группы командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники, а также водолазный врач.

Отмечается, что все необходимое оборудование и снаряжение было доставлено на аэропорт накануне днем.

Ранее Россия предложила Аргентине свою помощь в поисковой операции. Речь шла о предоставлении высокотехнологичного океанографического судна.

В настоящий момент в поисках субмарины участвуют еще 12 стран, задействованы 14 судов и 10 самолетов.

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.

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