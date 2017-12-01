ВМС Аргентины прекратили поиски экипажа пропавшей субмарины

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ВМС Аргентины прекращают операцию по спасению экипажа пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан". Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель ВМС республики Энрике Бальби.

При этом, как сообщает ТАСС поиски самой пропавшей субмарины продолжаются.

"Поисково-спасательная операция закончена. Министерство обороны сообщает о переходе к следующему этапу, который заключается в поиске субмарины", – приводит агентство слова Энрике Бальби.

Ранее сообщалось, что в последнем сообщении с пропавшей аргентинской субмарины "Сан-Хуан" говорилось о поступлении воды через систему вентиляции в аккумуляторную яму, что привело к короткому замыканию и возникновению пожара.

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту на момент пропажи находились 44 члена экипажа.