Опубликовано последнее сообщение с борта пропавшей подлодки "Сан-Хуан"

28 ноября, 21:07
Фото: AP/Esteban Felix
В последнем сообщении с пропавшей аргентинской субмарины ARA S-42 "Сан-Хуан" говорилось о поступлении воды через систему вентиляции в аккумуляторную яму, что привело к короткому замыканию и возникновению пожара.
"Поступление морской воды через систему вентиляции в аккумуляторную яму N3 спровоцировало короткое замыкание и возникновение пожара в трюме, где расположены батареи. Аккумуляторы в носовой части выведены из строя. Продолжу информировать", − приводит текст сообщения газета Clarin.
Ранее в ВМС Аргентины предположили, что одной из возможных причин стал взрыв, который был спровоцирован высокой концентрацией водорода.
Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На момент пропажи на борту подлодки находились 44 члена экипажа.
В настоящий момент в поисках субмарины участвуют 13 стран: Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания, Уругвай и Россия.
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