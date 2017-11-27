В ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на борту пропавшей субмарины

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В ВМС Аргентины предположили возможную причину, по которой на пропавшей подводной лодке "Сан-Хуан" мог произойти взрыв. Одна из версий - высокая концентрация водорода.

Поскольку на борту субмарины нет торпед, можно предполагать, что взрыв случился из-за скопления водорода. Если это действительно так, предстоит выяснить, по какой причине образовалось данное скопление, заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, которого цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября. Субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На момент пропажи на борту подлодки находились 44 члена экипажа.

Как сообщили в ВМС Аргентины, есть предположение, что экипаж субмарины может быть до сих пор жив.