В Англии расклеили бананы по всей деревне, чтобы восстановить крышу церкви

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Impro

Художник Impro расклеил пластиковые бананы по английской деревне Соннинг, чтобы помочь местным жителям восстановить крышу церкви. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на издание Reading Chronicle.

По его словам, бананы стали "добросовестными произведениями изобразительного искусства международного уровня", стоимость которых на аукционе составляет 24,8 миллиона фунтов стерлингов.

Художник решил спародировать работу "Комедиант", которую в ноябре 2024 года продали на аукционе в Нью-Йорке за 6,2 миллиона долларов, рассказал он. Инсталляция представляет собой банан, приклеенный к стене скотчем.

"Продажи одного из этих шедевров будет более чем достаточно, чтобы купить новую крышу для церкви, а жителям Соннинга я бы сказал: "Пожалуйста!" – отметил он.

В материале уточняется, что в Соннинге художник известен благодаря своим "спорным" инсталляциям, среди которых банкомат, телефон, почтовый ящик, дверь и писсуар, размещенные на мосту, который проходит через Темзу.

"Комедиант" был куплен китайским миллиардером и основателем криптовалютной платформы TRON Джастином Саном. После приобретения предприниматель отметил значимость инсталляции как в мире искусства, так и в популярной культуре, и съел плод, чтобы получить "уникальный художественный опыт".

Автором "Комедианта" является итальянский художник Маурицио Каттелан. Впервые художник представил свою работу в 2019 году. Тогда Каттелан создал три экземпляра такого произведения. Первые два он продал частным коллекционерам за 120 тысяч долларов.