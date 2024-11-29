Barron's: китайский миллиардер съел купленный на аукционе за 6 млн долларов банан

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Китайский миллиардер и основатель криптовалютной платформы TRON Джастин Сан съел приобретенный им на аукционе банан за 6,2 миллиона долларов, передает "Газета.ру" со ссылкой на издание Barron's.

Произведение искусства под названием "Комедиант", представляющее из себя приклеенный скотчем к стене банан, создал итальянский художник Маурицио Каттелан.

Ставший его обладателем Сан вскоре после покупки заявил, что собирается съесть банан, чтобы получить "уникальный художественный опыт", отметив значимость "Комедианта" как в мире искусства, так и в популярной культуре.

"Я никогда не думал, что скажу эти слова: "Шесть миллионов долларов за банан", – поделился миллиардер.

О том, что банан, приклеенный к стене, был продан на аукционе, стало известно 21 ноября. Отмечалось, что предполагаемая оценочная стоимость инсталляции шла от одного до 1,5 миллиона долларов.

Впервые художник представил свою работу в 2019 году. Тогда Каттелан создал три экземпляра такого произведения. Первые два он продал частным коллекционерам за 120 тысяч долларов.