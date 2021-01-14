Девочка четыре месяца жила с застрявшей в горле батарейкой

17:04
Фото: facebook.com/bristolroyalhospitalforchildren
Батарейка размером с крупную монету четыре месяца находилась в горле одиннадцатимесячной девочки из Суиндона, Англии. Об этом сообщает Би-би-си.
Отец Софии-Грейс Хилл Кэлем заметил, что с девочкой что-то не так, в январе 2020 года. Врачи определить причину недуга не могли. По мнению специалистов, София-Грейс могла страдать от тонзиллита. В связи с этим в мае ей сделали рентген.
В результате выяснилось, что пищевод девочки перекрыт батарейкой типа "таблетка". Предмет начало разъедать, из-за чего ухудшалось состояние ребенка: она отказывалась употреблять твердую пищу.
Хирург, который провел двухчасовую операцию по извлечению предмета, отметил, что девочка выжила благодаря тому, что батарейка была старой и разряженной.
Уточняется, что София-Грейс каждые две недели переносит операцию по расширению пищевода.
"Травма оставила рану в ее пищеводе, которая должна зажить, но состояние Софии улучшается с каждой неделей", – поделился отец.
Он добавил, что недоумевает, как дочь проглотила предмет, но призвал всех родителей более внимательно следить за детьми.
Ранее в Бурятии врачи извлекли из желудка 12-летней девочки 15-сантиметровый клубок волос, напоминающий по форме валенок.
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