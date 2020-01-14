Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что возникшая во время правления в России Бориса Ельцина надежда жителей Прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.

Она уточнила, что после признания Россией независимости Эстонии, многие эстонцы надеялись, что РФ тоже станет свободным и демократическим государством.

"К сожалению, все сложилось не так", – сказала эстонский лидер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее сообщалось, что Эстония не намерена продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией, который был подписан в 2014 году. Парламент страны уверен в том, что одобрение соглашения не позволит Эстонии претендовать далее на часть Псковской и Ленинградской областей.

В Кремле ответили на слова Таллина о территории Эстонии. Власти отметили, что призыв к возврату "аннексированных территорий" является неприемлемым.

