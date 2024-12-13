Sun: горничная арестована после вечеринки в Букингемском дворце

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Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца – официальной резиденции британских монархов – закончилась дебошем и потасовкой, также арестована одна из королевских горничных. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на очевидцев и представителей правоохранительных органов.

По данным издания, вечером 10 декабря королевские служащие собрались во дворце для вечеринки со спиртными напитками, а потом около 50 человек направились в паб для продолжения празднования. В заведении 24-летняя девушка, которую источники называют горничной, начала бросать и бить бокалы, а также попыталась ударить менеджера паба.

Газета пишет, что около 21:00 в бар приехали полицейские. Девушку арестовали за нападение, нанесение ущерба, а также пьянство и нарушение общественного порядка. Ночь она провела в камере, после чего ей выписали штраф и отпустили, говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что семеро тайских полицейских не смогли успокоить русскоговорящего туриста, который кричал на них и дрался в придуманном собой стиле единоборств. Как утверждают журналисты, агрессивный турист устроил "кунг-фу разборки" около отеля в районе Карон.

Он стал кричать, а потом набросился на правоохранителей, пока женщина с детьми просила его успокоиться. Причина такого поведения выясняется.