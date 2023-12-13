Въезд в исторический центр Стамбула для частных авто может стать платным

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Власти Стамбула намерены сделать платным въезд в исторический центр города для частных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план устойчивого развития городской мобильности Стамбула (SKUP).

Подобным образом власти надеются решить проблемы с пробками и загрязнением воздуха.

"Хотя вклад зон с низкими выбросами выхлопных газов в общие показатели выбросов городе невелики, пользу от них получат местные жители благодаря улучшению качества воздуха... Первый пилотный проект по вводу такой зоны планируется на Историческом полуострове Стамбула (район Султанахмет. – Прим. ред.)", – следует из документа.

Согласно плану, автовладельцам придется оплачивать въезд в исторический центр в киосках, которые расположатся в районе причалов Эминеню. Сумма взносов остается неизвестной, однако для реализации идеи потребуется более 3,4 миллиона долларов.

Мэр города Экрем Имамоглу рассказал, что реализация меры позволит улучшить жизнь местных. Подобным образом власти намерены мотивировать население к использованию более экологичного транспорта.

Ранее в британских СМИ заявили, что большая часть международных проектов, нацеленных на снижение последствий выбросов углекислого газа, оказались бесполезны.

Уточнялось, что всего 39 из 50 наиболее крупных проектов по компенсации выбросов, или 78% из них, были отнесены к категории вероятно бесполезных или бесполезных из-за одного или нескольких фундаментальных недостатков, которые подрывают обещанное сокращение выбросов.