Большинство проектов по борьбе с выбросами СО2 оказались бесполезными – СМИ

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Большая часть международных проектов, нацеленных на снижение последствий выбросов углекислого газа, оказались бесполезны. Об этом совместно с международной некоммерческой организацией Corporate Accountability сообщает британское издание Guardian.

Анализ был проведен среди 50 наиболее продаваемых международных проектов, которые предоставляли больше всего квот или сертификатов, позволявших покупателю компенсировать углеродный след за счет инвестиции в экологические проекты. Проект признавался "вероятно бесполезным" в случае существования убедительных доказательств, что он не может гарантировать постоянные сокращения выбросов парниковых газов.

"В общей сложности 39 из 50 крупнейших проектов по компенсации выбросов, или 78% из них, были отнесены к категории вероятно бесполезных или бесполезных из-за одного или нескольких фундаментальных недостатков, которые подрывают обещанное сокращение выбросов", – указано в сообщении.

Издание отмечает, что еще 8 проектов кажутся проблемными, а данные свидетельствуют о том, что у них может быть по крайней мере один фундаментальный недостаток. Эффективность оставшихся трех проектов не вышло определить точно из-за недостаточности публичной независимой информации.

По данным исследования, 28 из проанализированных проектов принадлежат некоммерческой организации из США Verra.

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