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ООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации Виталия Ваншельбойма, гражданина Украины, 63,6 миллиона долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает газета New York Times.

Ваншельбойма оштрафовали на сумму годовой зарплаты и велели лично выплатить 63 626 806 долларов.

"Если он не выплатит эти деньги... он не будет иметь права на пенсию ООН", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что Ваншельбойм во время работы в ООН также занимал должность замглавы Управления ООН по обслуживанию проектов и распоряжался миллионами долларов, которые были собраны с других агентств организации за строительные работы. Вместе со своей начальницей Грете Фаремо он вложил порядка 60 миллионов долларов в компании, связанные с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком, которого они встретили на вечеринке.

По отчетам ООН, инвестиции оказались провальными, так как окупились порядка 10% вложений. Ваншельбойм был уволен после внутреннего разбирательства, а его и Фаремо инвестиционная программа была свернута.

Бывший замгенсека выступил с просьбой к судебной системе ООН об отмене решения об увольнении и штрафе, слушание состоится в 2024 году.

Ранее Владимир Путин заявил о беспрецедентной коррупции на Украине. Как утверждает президент РФ, на Украине делают ставку даже на голос в верховном и конституционном суде. Он добавил, что украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей.