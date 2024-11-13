Mirror: британец пожаловался, что церковь поставила туалет рядом с могилой его супруги

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Англичанина возмутило, что церковь Святого Иоанна в Перри-Барре решила установить переносной туалет рядом с могилой его супруги, передает издание Mirror.

Туалет, находящийся всего в нескольких метрах от места, где похоронена жена британца, вызывает недовольство также и у других посетителей кладбища.

В свою очередь, викарий церкви Дэнни Пейн объяснил, что туалет установили временно, так как основная уборная в церковном центре закрылась для ремонта. Он подчеркнул, что учитывает беспокойство прихожан, однако, по его словам, он исходил из намерения предоставить людям необходимые удобства.

"Нам искренне жаль слышать, что эта ситуация вызвала беспокойство", – отметил викарий.

Ранее духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби ушел в отставку из-за скандала с растлением детей. Его отставки потребовали после публикации независимого отчета, где говорилось, что он не привлек к ответственности виновного в сексуальном насилии против мальчиков, которое совершалось в христианских лагерях в Зимбабве и ЮАР в 1970-е и в начале 1980-х.

