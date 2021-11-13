Звезды Голливуда попросили Байдена помиловать индеек ко Дню благодарения в особом порядке

17:17
Фото: ТАСС/EPA/ERIK S. LESSER
Звезды американского кино и шоу-бизнеса попросили президента США Джо Байдена помиловать индеек ко Дню благодарения в особом порядке. Об этом сообщает "Газета.ру".
Такие актеры, как Хоакин Феникс, Дейв Баттиста, Руни Мара, Мина Сувари, Рики Джервэйс и некоторые другие поддержали петицию на имя главы государства от зоозащитной организации Farm Sanctuary.
По мнению благотворителей, обычная практика с отправкой помилованных индеек на ферму, контактные зоопарки или университеты не подходит птицам.
"Генетика современных индеек была изменена с целью крайне быстрого роста и достижения крупных размеров. Эти птицы требуют особого внимания, которого не получали их предшественницы, помилованные другими президентами", – указано в петиции.
В Farm Sanctuary обещают предоставить помилованным индейкам индивидуальный уход и "здоровую общественную жизнь".
Традиция с помилованием индеек возносится к 1863 году, утверждается, что ее основателем был Авраам Линкольн. Тогда глава государства не стал убивать птицу, к которой привязался его сын.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден публично отказывается от принципа "Америка на первом месте" (America first).
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