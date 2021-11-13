Тимошенко заявила, что на Украине ежегодно вымирают до шести городов

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что каждый год с карты Украины исчезают 5–6 средних городов. По ее мнению, депопуляция в стране достигла угрожающих размеров.
"Начиная с 2014 года пошел просто такой рост демографического минуса, <...> у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год", – приводит ее слова РИА Новости.
Отмечается, что в начале 90-х годов население Украины составляло более 50 миллионов человек, по данным на 1 сентября текущего года, в стране проживает 41,3 миллиона человек.
Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что очередной рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев и приведет к разрушению Украины. Депутат считает, что повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом.
Изменить ситуацию, по его мнению, позволит лишь полная смена действующей власти. Он также заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского живет в какой-то параллельной реальности.
До этого экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что, по ее мнению, в будущем от Украины останется небольшой осколок или даже ничего. Она напомнила, что жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и Европу.
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