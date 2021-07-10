Украине предрекли "зерновое проклятие", которое приведет к вымиранию страны

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Принятый на Украине закон об открытии рынка земли приведет к "зерновому проклятию" и сокращению населения в стране. Об этом заявил директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По словам политолога, если Киев деиндустриализировался, то ему больше не нужны в том числе большие заводы, авиастроение, машиностроение.

"Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов. <...> Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле – это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины", – сказал Карасев в эфире телеканала "Наш".

Он отметил, что теперь этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и автоматизацией, и, если подобные тенденции продолжатся, то украинцы начнут уезжать. Политолог также добавил, что Киев идет по "тренду деградации", а не модернизации.

По словам Карасева, в ближайшее время в стране также возникнет недостаток специалистов, поскольку на Украине сокращается количество вузов из-за реформы образования.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что, по ее мнению, в будущем от Украины останется небольшой осколок или даже ничего. Она напомнила, что жители страны активно эмигрируют в США, Канаду и Европу.