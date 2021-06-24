Экологи предрекли Украине превращение в пустыню

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Через несколько лет территория Украины из-за изменений климата может превратиться в пустыню. Об этом сообщает vesti.ua.

Одной из причин подобного в материале называются недостаточные усилия политиков, которые должны решать проблемы окружающей среды. Сейчас на Украине около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а свыше шести миллионов гектаров подвергаются водной и ветровой эрозии.

Экологи считают, что проблемы возникают из-за распаханности полей, вырубки лесов и загрязнения вод. Так, с пашни ежегодно в атмосферу попадает три килограмма углерода, из-за чего происходит повышение среднесуточной температуры воздуха.

Специалисты считают, что, если вовремя не отреагировать на существующие проблемы, возникает риск столкнуться с серьезным дефицитом воды и продовольствия.

Ранее ученые из США выяснили, что уровень кислорода в пресных озерах Земли быстро снижается, что может негативно сказаться на всей экосистеме планеты.

Исследователи предположили, что феномен может быть связан с глобальным потеплением. Поверхность озер нагревается, а на глубине температура остается низкой, что не позволяет воде смешиваться и, соответственно, обмениваться кислородом.

