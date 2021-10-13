Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя для поиска источника коронавируса – СМИ

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Китайские ученые собираются изучить тысячи образцов из банка крови в Ухане в рамках исследования по поиску источника коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что речь идет об образцах, в том числе собранных в последние месяцы 2019 года. Ученые предполагают, что в них могут содержаться антитела к COVID-19.

Самое раннее заражение, о котором достоверно известно на данный момент, датируется 8 декабря 2019 года, однако многие исследователи считают, что коронавирус распространялся среди людей уже в октябре–ноябре. По данным китайских властей, в течение двух лет эти образцы крови нельзя было использовать, поскольку они могли понадобиться в качестве доказательств в судебных процессах, связанных с донорством.

В ближайшее время сроки хранения начнут истекать. Сразу же после этого начнется исследование, рассказал телеканалу доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер. Он выразил надежду, что данные образцы крови абсолютно точно будут содержать жизненно важные данные. Он также призвал Китай допустить до наблюдения за процессом исследования иностранных экспертов.

"Никто не поверит никаким результатам, о которых сообщает Китай, если не будет, по крайней мере, квалифицированных наблюдателей", – сказал Миллер.

Профессор медицинского факультета Университета Вадербильта, в свою очередь, рассказал, что образцы следует доставить в Швейцарию или любое другое нейтральное место, чтобы эксперты Всемирной организации здравоохранения могли провести независимое исследование.

Ранее сообщалось, что новая коронавирусная инфекция могла эволюционировать в теле заболевшего в 2012 году китайского шахтера. По данным источников газеты The Telegraph, девять лет назад у 6 шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, нашли схожее с пневмонией заболевание. Трое из них умерли, другие провели в больнице около шести месяцев.