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Наука

12:20

Исследователи заявили, что коронавирус появился в Ухане летом 2019 года

наука

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Специалисты заявили, что коронавирусная инфекция появилась в Ухани еще летом 2019 года, сообщает News.ru.

В компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0 анализировали контракты на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

Исследователи отметили, что летом 2019 года был замечен достаточный рост расходов, связанный с закупками со стороны органов по контролю и профилактике болезней. Среди них – Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военная больница в Ухани, Уханьский институт вирусологии и Уханьский научно-технический университет.

"Мы пришли к выводу, на основе проанализированных данных <...>, что вирус, скорее всего, уже активно распространялся в Ухани летом 2019 года <...>. Мы полагаем, что рост расходов в мае указывает на то, что это самая ранняя дата начала возможного заражения", – говорится в сообщении исследователей.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.

По данным ВОЗ, в мире выявлено более 234,8 миллиона случаев заражения, свыше 4,8 миллиона человек скончались.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения готовится возобновить расследование происхождения коронавируса, в связи с чем будет создана новая команда. В исследовательскую группу войдут 20 ученых. Среди них – специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, эксперты по вопросам генетики и болезней животных.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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