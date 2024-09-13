Independent: пачка чипсов поставила под угрозу экосистему Карлсбадских пещер в США

Фото: depositphotos/draghicich

Пачка чипсов Cheetos поставила под угрозу экосистему одного из гротов Карлсбадских пещер в Нью-Мексико (США), пишет Independent со ссылкой на заявление представителей парка.

В СМИ отметили, что чипсы выбросил один из посетителей Национального парка. Переработанная кукуруза спровоцировала распространение плесени на полу пещеры и на близлежащих формированиях.

Сотрудники заповедника пояснили, что в результате этого насекомые образовали целую пищевую цепочку, и плесень начала распространяться быстрыми темпами.

Парковым рейнджерам пришлось вручную избавляться от нее с помощью пинцетов и зубных щеток, говорят авторы материала.

Между тем британские ученые из Университета Лидса рассказали, что самые крупные очаги загрязнения пластиком были выявлены в Индии, Нигерии и Индонезии. Всего исследователи обнаружили подобные места примерно в 50 тысячах городов и сельских районов по всему миру.

По словам ученых, среди всех загрязнений самыми сложными для измерения оказались выбросы пластика, в ходе которых он высвобождается из материальных систем и видов деятельности.