Экоцентры Москвы подготовили мероприятия к Российским дням леса

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Экоцентры Москвы подготовили познавательные мероприятия к Российским дням леса. Посетить их можно будет с 10 сентября. Об этом рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, передает портал мэра и правительства столицы.

Сотрудники центров подготовили для посетителей викторины, квесты и лекции. Кроме того, гости смогут стать участниками творческих мастер-классов, отметили представители ведомства.

10 сентября в 10:00 в экоцентре "Южный" в Бирюлевском дендропарке состоится "Обзорная экскурсия по Бирюлевскому дендропарку". Гости узнают о создании парка, познакомятся с редкими видами растений со всего мира. Также посетители узнают о птицах и млекопитающих, обитающих в парке, и смогут увидеть их вживую. Запись по телефону или электронной почте +7 495 327⁠-32⁠-37, ecoyug@eco.mos.ru.

Помимо этого, в 14:00 в экоцентре "Южный" на Каширском шоссе состоится "Обзорная экскурсия по долине реки Язвенке с элементами скандинавской ходьбы". Запись на это мероприятие осуществляется по телефону или по почте +7 499 782⁠-78⁠-23, ecoyug@eco.mos.ru.

В 14:30 специалисты экопроекта "Гнездо вяхиря" пригласили желающих на творческую экскурсию. Гости узнаю, как меняется окраска листвы деревьев, послушают звуки осеннего леса и соберут красивые осенние листья для гербария. Записаться можно по адресу электронной почты GPXM-GnezdoVyahir@eco.mos.ru.

12 сентября с 15:00 до 16:30 экоцентр "Воробьевы горы" проведет тематическую прогулку, в рамках которой желающие узнаю, почему листья меняют цвет и почему это важно для природы, а также многое другое. Запись и информация доступны по телефону +7 495 225⁠-65⁠-92.

Подробнее с экскурсиями, мастер-классами и другими мероприятиями можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в России предложили установить льготы и ввести отличительные нагрудные знаки для помогающих убирать мусор в лесном массиве. Инициатива также предполагает, что такие активисты могли бы претендовать на льготный отдых в государственных санаториях или получать преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры.

Авторы документа обратили внимание, что рядом с большими городами нередко возникают мелкие свалки или заброшенные места для отдыха на природе. При этом активисты и волонтеры готовы помогать в решении этой проблемы.

