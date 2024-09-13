NYT: власти Нью-Йорка приняли закон о компенсации потомкам пострадавших от рабства

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В Нью-Йорке приняли законопроект о возмещении ущерба потомкам пострадавших от рабства в США, передает газета The New York Times.

В материале издания указано, что план репараций пострадавшим от рабства составит специальная комиссия, которая также изучит его "разрушительные последствия". Среди них авторы материала отмечают непропорциональное уголовное преследование, плохое здравоохранение и отсутствие возможностей для получения образования.

Ожидается, что в качестве компенсации потомки пострадавших получат финансовую помощь и публичные извинения от властей, а также улучшение доступа к образованию и здравоохранению.

Между тем власти Португалии отказались выплачивать репарации за рабство бывшим колониям. В правительстве также добавили, что аналогичной линии придерживались и предыдущие власти. При этом, как писали журналисты, власти Португалии стремятся углублять взаимоотношения и уважать историческую правду.