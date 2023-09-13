КНДР могла запустить ракеты с изменяемой траекторией полета – Минобороны Японии

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Две баллистические ракеты, запущенные КНДР, могли иметь изменяемую траекторию полета, сообщает Минобороны Японии, на которое ссылается ТАСС.

Власти страны проводят анализ, чтобы подтвердить соответствующие данные.

По информации японского военного ведомства, северокорейские ракеты летели в сторону Японского моря. Они преодолели около 350 и 650 километров соответственно и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Информации об ущербе из-за ракетного пуска Пхеньяна не поступало.

Ранее КНДР спустила на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", ее передадут подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА.

До этого КНДР провела военные учения по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи.