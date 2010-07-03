За переезд на юг Италии заплатят 25 тысяч евро

Административная область Молизе на юго-востоке Италии предлагает платить каждому, кто согласится туда переехать, по 700 евро (более 50 тысяч рублей по актуальному курсу) ежемесячно в течение трех лет.

"Новички могут свободно начинать все, что им заблагорассудится, они получат нашу финансовую поддержку на небольшую гостиницу, ресторан, бар, сельскую ферму, ремесленный бутик, библиотеку или магазин, где продаются продукты местных фермеров", – цитирует регионального советника Антонио Тедески телекомпания CNN.

В условиях также сказано, что программа действует лишь для населенных пунктов с населением менее двух тысяч человек.

Молизе граничит с областями Абруццо, Лацио, Кампания и Апулия, имеет выход к Адриатическому морю. Состоит из двух провинций – Кампобассо и Изерния. В регионе расположена археологическая зона Сепинум (Saepinum), известная как "самнитские Помпеи". Для туристов регион также интересен благодаря таким достопримечательностям, как замок Монфорте, Баньоли-дель-Триньо и оазис WWF Гвардиареджа-Кампокьяро.

По данным Итальянского национального института статистики, Молизе входит в число регионов, которые покидает экономически активное население. Только в 2018 году регион потерял почти три тысячи человек.

Ранее сообщалось, что, согласно опросам, россияне считают Италию одной из лучших стран для эмиграции. Переехать за границу хотели бы 10 процентов жителей страны. 26 процентов из желающих уехать за границу собирают информацию о стране переезда, 22 процента от данной категории респондентов изучают соответствующий иностранный язык.

