09:25
09:25
Поделиться в социальных сетях:
За переезд на юг Италии заплатят 25 тысяч евро
Административная область Молизе на юго-востоке Италии предлагает платить каждому, кто согласится туда переехать, по 700 евро (более 50 тысяч рублей по актуальному курсу) ежемесячно в течение трех лет.
"Новички могут свободно начинать все, что им заблагорассудится, они получат нашу финансовую поддержку на небольшую гостиницу, ресторан, бар, сельскую ферму, ремесленный бутик, библиотеку или магазин, где продаются продукты местных фермеров", – цитирует регионального советника Антонио Тедески телекомпания CNN.
В условиях также сказано, что программа действует лишь для населенных пунктов с населением менее двух тысяч человек.
Молизе граничит с областями Абруццо, Лацио, Кампания и Апулия, имеет выход к Адриатическому морю. Состоит из двух провинций – Кампобассо и Изерния. В регионе расположена археологическая зона Сепинум (Saepinum), известная как "самнитские Помпеи". Для туристов регион также интересен благодаря таким достопримечательностям, как замок Монфорте, Баньоли-дель-Триньо и оазис WWF Гвардиареджа-Кампокьяро.
По данным Итальянского национального института статистики, Молизе входит в число регионов, которые покидает экономически активное население. Только в 2018 году регион потерял почти три тысячи человек.
Ранее сообщалось, что, согласно опросам, россияне считают Италию одной из лучших стран для эмиграции. Переехать за границу хотели бы 10 процентов жителей страны. 26 процентов из желающих уехать за границу собирают информацию о стране переезда, 22 процента от данной категории респондентов изучают соответствующий иностранный язык.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: