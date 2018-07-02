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Россияне назвали Германию самой привлекательной страной для эмиграции. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Об интересе к переезду в Германию сообщили 16 процентов россиян (в 2017 году такое же мнение имели 13 процентов опрошенных).

На втором месте находятся США (7 процентов). Третью строчку в рейтинге заняла Испания – 6 процентов россиян хотели бы проживать в этой стране. Затем идут Канада (5 процентов) и Италия (4 процента). Еще 4 процента заявили, что хотели бы переехать в одну из стран Европы, но пока не определились, куда.

Всего переехать за границу хотели бы 10 процентов россиян. 26 процентов из желающих уехать за границу собирают информацию о стране переезда, 22 процента от данной категории респондентов изучают соответствующий иностранный язык.

Вместе с этим 88 процентов россиян не хотели бы покидать Россию и переезжать жить в другую страну.

У каждого четвертого россиянина, согласно данным опроса, есть родные или знакомые, которые покинули РФ в последние годы. Большинство опрошенных (74 процента) за последние два-три года вообще не выезжали за границу.

Опрос ВЦИОМ был проведен 6-7 июня среди 2 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.