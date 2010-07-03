В МИД предупредили россиян о погодной опасности в Италии

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Российских туристов предупредили о красном и оранжевом уровне метеоопасности на севере Италии.

"Италия – 9 сентября в связи с проливными дождями в северных областях страны действуют красный и оранжевый уровни метеоопасности", – говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

В ведомстве также отметили, что 12 сентября к берегам Ирландии, Северной Ирландии и Шотландии приблизится тропический шторм "Габриэль".

Согласно прогнозу на 48 часов по региональной модели Гидрометцентра России, сильные дожди прогнозируются также на юге Франции, в центральных областях Австрии и Сербии.

Летом в ряде стран Европы устанавливалась температура воздуха на уровне рекордных значений. В Париже жара в 42 градуса побила рекорд, установленный в 1947 году. По данным метеорологической службы Германии, в этой стране термометры показали плюс 40,5 градуса по Цельсию. Национальный рекорд тепла зафиксирован также в Нидерландах – 41,7 градуса и Бельгии – 40,2 градуса.

