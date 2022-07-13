Президент Узбекистана смягчил режим ЧП в Каракалпакии

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев смягчил режим чрезвычайного положения, который был введен в Каракалпакии из-за беспорядков. Об этом сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов в телеграм-канале.

"Президентом республики Узбекистан принято решение о смягчении введенного на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно установлении нового времени действия комендантского часа – с 23 часов до 5 часов вместо с 21 часа до 7 часов", – написал Асадов.

Ранее в столице Каракалпакии городе Нукус после ошибочного толкования конституционных реформ прошла незаконная демонстрация. По данным МВД страны, люди собрались на территории центрального дехканского рынка. В настоящее время общественный порядок восстановлен.

Позже Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Каракалпакии. Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, а также восстановления законности и правопорядка.