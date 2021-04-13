Белый дом назвал сроки вывода американских войск из Афганистана

19:54
Фото: AP Photo/Maya Alleruzzo, file
Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение о выводе войск из Афганистана до 11 сентября, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
Он уточнил, что американскому лидеру не удалось уложиться в установленный ранее срок до 1 мая. Именно эта дата была согласована бывшей администрацией.
"Мы начнем выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая и планируем вывести все войска из страны перед годовщиной (терактов) 11 сентября", – цитирует представителя администрации РИА Новости.
Спикер подчеркнул, что 11 сентября – крайний срок. Высока вероятность, что осуществить операцию удастся быстрее. В то же время слишком быстрый и нескоординированный вывод войск может нести угрозу для США и союзников, добавил он.
"Мы привержены полномасштабному общению с правительством Афганистана, привержены поддержке афганского народа... Будем поддерживать дипломатический процесс", – сказал представитель администрации, отметив, что любые атаки не останутся без ответа.
Ранее появилась информация о том, что талибы получали средства от военной разведки России за нападения на американских военных в Афганистане, однако разведслужбы США сочли ее недостоверной.
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