Пять человек пострадали из-за стрельбы на вечеринке в Бруклине

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Пять человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента на вечеринке в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание New York Post.

Согласно информации газеты, вооруженный инцидент произошел в субботу ночью. Говорилось о перепалке на вечеринке, проходивший нелегально в гараже. В результате были ранены четверо мужчин и одна женщина.

Пострадавших доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает. "На вечеринке вспыхнул спор, после чего раздались выстрелы", – уточнил представитель полиции Майкл Кемпер. По его словам, затем стрельба продолжилась на улице.

Причину вооруженного конфликта выясняют полицейские.

Ранее три человека погибли при стрельбе в Хьюстоне. Подробности произошедшего устанавливаются.