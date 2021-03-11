Три человека погибли при стрельбе в Хьюстоне

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В американском Хьюстоне произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, один пострадал. Об этом говорится в сообщении полиции города в Twitter.



"Стреляли в четырех человек. Трое скончались. Один направлен в местную больницу", – говорится в сообщении.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее семь человек получили ранения в ходе стрельбы в Филадельфии. По данным СМИ, инцидент произошел в районе автовокзала.

Эксперты Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию отметили резкий рост числа убийств в стране в 2020 году. В частности, количество нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8%.