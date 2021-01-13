Президент Киргизии рассказал о статусе русского языка в республике

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что русский язык в Киргизии сохранит статус официального. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус", – сказал президент.

Ранее Садыр Жапаров назвал Россию главным союзником республики. Он отметил, что после развала СССР Россия и Киргизия продолжают оставаться стратегическими партнерами.

10 января в республике состоялись выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. После обработки 95% бюллетеней Жапаров одерживал победу в голосовании.

Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах. Он выразил надежду, что деятельность Жапарова будет способствовать развитию российско-киргизских связей.

Кроме того, избранного президента признали и в США. Там ожидают от политики Жапарова углубления сотрудничества и партнерства между странами.

