Президент Киргизии рассказал о статусе русского языка в республике

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Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что русский язык в Киргизии сохранит статус официального. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"Русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус", – сказал президент.
Ранее Садыр Жапаров назвал Россию главным союзником республики. Он отметил, что после развала СССР Россия и Киргизия продолжают оставаться стратегическими партнерами.
10 января в республике состоялись выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. После обработки 95% бюллетеней Жапаров одерживал победу в голосовании.
Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах. Он выразил надежду, что деятельность Жапарова будет способствовать развитию российско-киргизских связей.
Кроме того, избранного президента признали и в США. Там ожидают от политики Жапарова углубления сотрудничества и партнерства между странами.