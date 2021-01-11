США признали Жапарова избранным президентом Киргизии

17:56
Фото: ТАСС/Vladimir Voronin/AP
Избранного президента Киргизии Садыра Жапарова признали в США, сообщили в пресс-службе посольства Соединенных Штатов в Киргизии.
Уточняется, что в США ожидают от политики Жапарова углубления сотрудничества и партнерства между странами.
"(Ожидаем сотрудничества) посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью", – сказано в сообщении диппредставительства.
Накануне в воскресенье в республике состоялись выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. После обработки 95% бюллетеней Жапаров одерживал победу в голосовании.
Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах. Он выразил надежду, что деятельность Жапарова будет способствовать развитию российско-киргизских связей.
Ранее Садыр Жапаров назвал Россию главным союзником республики. Он отметил, что после развала СССР Россия и Киргизия продолжают оставаться стратегическими партнерами.
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