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20:21

В Польше решили создать искусственный остров в Калининградском заливе

за рубежом

20:21

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Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польша планирует создать остров в Вислинском (Калининградском) заливе. По мнению властей страны, это необходимо обеспечения безопасности в регионе.

Предполагается, что для отсыпки острова используют грунт, который получат при строительстве канала через Балтийскую косу, пишет РИА Новости. Остров возведут на высоте 2-3 метров над уровнем моря, он будет иметь форму эллипса с длиной около двух километров и шириной около одного. По информации местных информационных изданий, остров будет видно из космоса. Предварительная смета на строительство – 880 миллионов польских злотых (около 16 миллиардов рублей).

Польша не предусматривает использование острова в целях туризма, он "станет техническим объектом".

Ранее сообщалось, что в скором времени власти Польши планируют начать строительство морского канала, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Проект важен для независимости Польши от РФ. Также стартовало строительство новой пограничной заставы в населенном пункте Дубенинки на границе с Россией.

Строительство канала, пересекающего Балтийскую косу, завершится в 2022 году. А строительство пограничной заставы в Дубенинках планируют завершить до конца 2019 года.

за рубежом

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