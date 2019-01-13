В Польше решили создать искусственный остров в Калининградском заливе

Польша планирует создать остров в Вислинском (Калининградском) заливе. По мнению властей страны, это необходимо обеспечения безопасности в регионе.
Предполагается, что для отсыпки острова используют грунт, который получат при строительстве канала через Балтийскую косу, пишет РИА Новости. Остров возведут на высоте 2-3 метров над уровнем моря, он будет иметь форму эллипса с длиной около двух километров и шириной около одного. По информации местных информационных изданий, остров будет видно из космоса. Предварительная смета на строительство – 880 миллионов польских злотых (около 16 миллиардов рублей).
Польша не предусматривает использование острова в целях туризма, он "станет техническим объектом".
Ранее сообщалось, что в скором времени власти Польши планируют начать строительство морского канала, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Проект важен для независимости Польши от РФ. Также стартовало строительство новой пограничной заставы в населенном пункте Дубенинки на границе с Россией.
Строительство канала, пересекающего Балтийскую косу, завершится в 2022 году. А строительство пограничной заставы в Дубенинках планируют завершить до конца 2019 года.
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